في كأس الملك سلمان للأندية وبرباعية.. الشباب السعودي يتخطى القوة الجوية العراقي ويتأهل إلى الدور التالي

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي إلى الدور التالي من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية، بعد تجاوز القوة الجوية العراقي بنتيجة 4 / 0 (لقاء الذهاب انتهى 1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم محمد عادل.
حضر الشباب في الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 19 بهدف أول عن طريق "آرون سالم" بعد استثماره لعرضية زميله متعب الحربي.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 65 تكفل القائم بالتصدي لتسديدة لاعب الشباب "جونيور" .
وتألق لاعب الشباب فواز الصقور في إبعاد كرة خطرة على مرمى فريقه، ومن مرتدة صنع اللاعب ذاته الهدف الثاني للقائد "بانيغا " عند الدقيقة 73.
وينجح البديل الناجح للشباب حسان تمبكتي، ومن خلال رأسية رائعة وصلته من هتان باهبري في تسجيل الهدف الثالث للشباب عند الدقيقة 80.
وفي الدقيقة 90 سجل لاعب الشباب "جوانكا" الهدف الرابع لفريقه، بعد عرضية مثالية وصلته من متعب الحربي.
بتلك النتيجة تأهل الشباب إلى المرحلة المقبلة لمواجهة تشرين السوري، في يونيو المقبل.