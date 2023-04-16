في كأس الملك سلمان للأندية وبرباعية.. الشباب السعودي يتخطى القوة الجوية العراقي ويتأهل إلى الدور التالي

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي إلى الدور التالي من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية، بعد تجاوز القوة الجوية العراقي بنتيجة 4 / 0 (لقاء الذهاب انتهى 1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم محمد عادل.