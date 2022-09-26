استعدادًا لكأس العالم.. الأخضر أكمل جاهزيته لمواجهة المنتخب الأمريكي

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًّا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.