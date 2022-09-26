استعدادًا لكأس العالم.. الأخضر أكمل جاهزيته لمواجهة المنتخب الأمريكي

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًّا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء أمس حصة تدريبية على "ملعب منتجع لافينكا"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على كامل الملعب؛ لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، واصل الثلاثي "سلمان الفرج، ياسر الشهراني ومحمد العويس" تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي.