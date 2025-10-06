من الجفاف إلى وجبة دسمة.. لماذا يصاب البعض بالغثيان والقيء بعد ممارسة الركض؟

كشف تقرير على موقع "هيلث سايت" عن ستة أسباب تجعل بعض الرياضيين يعانون بعد الركض من أعراض مزعجة كالغثيان والقيء.
ووفقاً للتقرير فإن مفتاح حل المشكلة يكمن في معرفة السبب الجذري وراء هذه الأعراض. وفيما يلي أبرز ستة أسباب:
-الجفاف: يؤدي فقدان السوائل الزائد عبر العرق إلى اضطراب المعدة والشعور بالغثيان.
-الإجهاد المفرط: المبالغة في شدة التدريب دون مراعاة مستوى اللياقة يرهق الجسم ويثير القيء.
-وجبة دسمة قبل التمرين: تناول وجبات ثقيلة قبل الركض يقلل تدفق الدم إلى المعدة ويعيق الهضم.
-ضربة الشمس: الركض في حرارة مرتفعة ورطوبة عالية يرفع درجة حرارة الجسم ويؤدي للقيء.
-فرط الترطيب: الإفراط في شرب الماء يخل بتوازن الأملاح ويسبب الغثيان وأحياناً التسمم المائي.
-الركض على معدة ممتلئة: الحركة المكثفة على معدة مملوءة تعيق الهضم وتؤدي إلى القيء.
وينصح الخبراء بمتابعة ترطيب الجسم وتعديل وجبات ما قبل التمرين وفقاً لاحتياجات كل عداء، مع تجنب الإفراط قبل الركض.