"فنربخشة" التركي يقدّم عرضه للتعاقد مع مهاجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تقديم إدارة فنربخشة التركي عرضًا للتعاقد مع البرازيلي "روبرتو فيرمينو" مهاجم الأهلي، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما نشره موقع "sportkoliknet": فإنّ مسؤولي فنربخشة لا يزالون مهتمّين بكسب خدمات لاعب الأهلي؛ حيث قاموا بتقديم عرضهم لبحث إمكانية التعاقد معه هذا الصيف.
وأشار الموقع إلى أنه في حال لم يُتمّ النادي التركي صفقة انتقال يوسف النصيري، فسيعملون على استكمال صفقة انتقال فيرمينو.
وأكّد أن فنربخشة الذي اتفق مع النادي الأهلي على ضمّ الجناح "آلان سانت ماكسيمين"، قدم أيضًا عرضًا لمهاجم النادي نفسه "روبرتو فيرمينو".
وكان المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتقل إلى الأهلي قادمًا من ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي.
وسبق أنْ طالب الألماني "ماتياس يايسله" مدرب الأهلي بالاستغناء عن خدمات فيرمينو، كما أوصى بالتعاقد مع مهاجم جديد.