تستمر لمدة 10 أيام.. انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وأضاف "أصبحت المملكة محط أنظار العالم، ووجهةً لأكبر وأضخم البطولات الرياضية العالمية، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم السخي وغير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتوجيهات وثقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بمثابة الدافع لجعل طموحات مستقبلنا الرياضي تلامس عنان السماء، ويحفزنا على العمل بشكلٍ متواصل، من أجل تحقيق أهداف وتطلعات قيادة هذا الوطن العظيم، موجهًا كلمته للمشاركين والمشاركات : ساحة المنافسة أمامكم، وفرصتكم لإثبات قدراتكم، فاستمتعوا بروح المنافسة، وأبدعوا بمواهبكم، وكونوا خير سفراء لبلدانكم، في هذا المحفل العالمي.