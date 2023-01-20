دوري روشن .. ضمك يبدع ويمتع ويقلب الطاولة أمام الفتح

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك فوزاً ثميناً على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي ضمك ( المباراة الأولى على الملعب الجديد) .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز ضمك بثلاثة أهداف لهدف .
أهداف المباراة افتتحها علي الزبيدي للفتح في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل هلال سوداني لضمك في الدقيقة 72 ثم يضيف دوراتي الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 83 ، ويحرز انتوليتش الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 90+11 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك عند النقطة رقم 21 في حين يتوقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 18 .