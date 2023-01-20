دوري روشن .. ضمك يبدع ويمتع ويقلب الطاولة أمام الفتح

أهداف المباراة افتتحها علي الزبيدي للفتح في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل هلال سوداني لضمك في الدقيقة 72 ثم يضيف دوراتي الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 83 ، ويحرز انتوليتش الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 90+11 .