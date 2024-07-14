كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الفريق السعودي Team Falcons بطلاً لمنافسات Free Fire

وعُقد المؤتمر الصحفي لفريق Team Falcons عقب تحقيقه اللقب، وقال خلاله Conan مدرب الفريق: "شهدت البطولة مشاركة أفضل الفِرق واللاعبين على مستوى العالم. وحصولنا على هذا اللقب هو أمر مميز وخاص، وتحديدًا أمام جماهيرنا الغفيرة في السعودية، التي لعبت دورًا مهمًّا في مساعدتنا على تقديم أداء قوي طوال فترات البطولة؛ فنشكرهم على دعمهم، ونهديهم هذا اللقب".