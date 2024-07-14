كأس العالم للرياضات الإلكترونية: الفريق السعودي Team Falcons بطلاً لمنافسات Free Fire

تفوَّق الفريق السعودي Team Falcons على 18 فريقًا ضمن منافسات لعبة Free Fire في كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ لينجح في الفوز بدرع البطولة، ويحصل على الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول (300.000 دولار) من مجموع الجوائز البالغ مليون دولار.
وأقيمت منافسات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تنافست نخبة الفرق ولاعبوها من مختلف أنحاء العالم على مدار 5 أيام، بداية بالمرحلة الإقصائية التي بدأت بتاريخ 10 يوليو، واستمرت يومين، مرورًا بمرحلة تجميع النقاط التي أقيمت بتاريخ 13 يوليو، وصولاً إلى النهائي الكبير الذي أقيم مساء اليوم.
وعُقد المؤتمر الصحفي لفريق Team Falcons عقب تحقيقه اللقب، وقال خلاله Conan مدرب الفريق: "شهدت البطولة مشاركة أفضل الفِرق واللاعبين على مستوى العالم. وحصولنا على هذا اللقب هو أمر مميز وخاص، وتحديدًا أمام جماهيرنا الغفيرة في السعودية، التي لعبت دورًا مهمًّا في مساعدتنا على تقديم أداء قوي طوال فترات البطولة؛ فنشكرهم على دعمهم، ونهديهم هذا اللقب".
واستطاع الفريق السعودي تصدُّر ترتيب الفِرق في مرحلة النهائي الكبير بعد حصوله على 106 نقاط. وجاء في المركز الثاني الفريق الإندونيسي EVOS Devine بمجموع 99 نقطة، وحل في المركز الثالث الفريق البرازيلي Miners.gg بمجموع 90 نقطة.
وبذلك أصبح فريق Team Falcons أول فريق ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينجح في تحقيق لقب بطولتَيْن مختلفتَيْن من أصل 4 بطولات أقيمت حتى الآن؛ وهو ما يضعه في صدارة ترتيب سباق لقب أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمجموع 2600 نقطة حتى الآن، وبفارق 1600 نقطة عن أقرب منافسيه.