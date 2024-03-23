بمشاركة 16 لاعبًا.. انطلاق المرحلة الثالثة لإعداد منتخب الشباب للكرة الطائرة

يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الشباب، معسكره الإعدادي "المرحلة الثالثة"، الذي يقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 16 لاعبًا، بقيادة المدرب التونسي محمد علي بن الشيخ.
ويأتي هذا المعسكر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب، ولعل أبرزها المشاركة في بطولة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من 4/16 إلى 2024/5/1.
وتم اختيار 16 لاعبًا للمشاركة في المرحلة؛ وهم:
1- بدر عاهد العوامي.
2 - سعيد مختار.
3- سهيل خان.
4- علي سلام.
5- مقتدى آل زواد.
6- محمود السواري.
7- يوسف علاقي.
8- مرتضى السبع.
9- حسن سلام.
10- مانع السهلي.
11- علي آل جبر.
12- عمار المدني.
13- رشاد أبو الخير.
14- جاسم مهنا.
15- وليد عبد القادر.
16- رشيد السهلي.