بمشاركة 16 لاعبًا.. انطلاق المرحلة الثالثة لإعداد منتخب الشباب للكرة الطائرة

ويأتي هذا المعسكر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب، ولعل أبرزها المشاركة في بطولة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من 4/16 إلى 2024/5/1.