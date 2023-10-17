في العاصمة السعودية "الرياض" غدًا.. "الفيصل" يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام

يفتتح وزيرُ الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، غدًا الأربعاء، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظّمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين، في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور الأمير "آلبرت الثاني" أمير موناكو.