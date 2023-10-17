في العاصمة السعودية "الرياض" غدًا.. "الفيصل" يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام

يفتتح وزيرُ الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، غدًا الأربعاء، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظّمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين، في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور الأمير "آلبرت الثاني" أمير موناكو.
ويهدف المنتدى، الذي يقام بعنوان "الرياضة مفتاح السلام"، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدّي إلى إرساء قيم السلام العالمي؛ وذلك لما تتمتّع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدّثها الجميع، بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم، وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
ويتناول المنتدى، الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، محورَ رؤية المملكة 2030 في شقّها الرياضي، بمشاركة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية جيري إنزيريلو.
وتشهد جلسةُ المساواة بين الجنسين في الرياضة، مشاركةَ مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية "الأميرة دليل بنت نهار آل سعود"، وأسماء الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، وكزافييه مالينفر مسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية.
وسيتحدّث عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والدكتور عبدالله الفوزان أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والبتول باروم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية، والدكتور ستيفان سومر مدير عام مدارس مسك؛ عن محور أثر الرياضة في تمكين الأطفال ليصبحوا قادة.
وتقام جلسة "ثقافة السلام" بمشاركة نجوم من الهند وكولومبيا وبوروندي.
وسيتناول الحائزُ على جائزة نوبل للسلام 2014م "كايلاش ساتيارثي"، محورَ السلام من خلال الرياضة. وسيتطرّق الكابتن سامي الجابر عن دور كرة القدم في تحقيق التعايش، بمشاركة ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وعدد من مسؤولي رابطة دوري المحترفين السعودي.
وتختتم جلسات الغد بإقامة جلسة الإرث الرياضي الاجتماعي، بمشاركة رئيس تطوير السياسات الاجتماعية بأمانة الكومنولث "لين روبنسون"، ومدير الاتصالات المؤسسية في "الفيفا" هني ثلجية، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو "تشوي تشونغ وون".
وعقب نهاية الجلسات سيتمّ توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام، بمشاركة عدد من النجوم العالميين؛ أبرزهم "ديديه دروجبا، وساديو ماني".