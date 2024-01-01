حارس مرمى الهلال "بونو" يواصل تصدره لقائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك

وتقاسم المركز الثالث كل من البرتغالي أندريه مورييرا، حارس مرمى الرائد، البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الاتحاد، والبرازيلي مايلسون، حارس التعاون، كيم سيونغ حارس مرمى الشباب، الذين حافظوا على نظافة شباكهم خلال 6 لقاءات.