حارس مرمى الهلال "بونو" يواصل تصدره لقائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك

واصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، تصدره لقائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، فقد حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.
وأعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 19 جولة من مسابقة الدوري السعودي.
وجاء بالمركز الثاني السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 11 مباراة، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة .
وتقاسم المركز الثالث كل من البرتغالي أندريه مورييرا، حارس مرمى الرائد، البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الاتحاد، والبرازيلي مايلسون، حارس التعاون، كيم سيونغ حارس مرمى الشباب، الذين حافظوا على نظافة شباكهم خلال 6 لقاءات.