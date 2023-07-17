سباق هلالي نصراوي.. للظفر بخدمات جناح كورينثيانز البرازيلي

ووفقًا للصحفي “فابريزيو رومانو” فإن هناك اهتمامًا جادًا من الدوري السعودي بضم روجر جيديس، جناح كورينثيانز البرازيلي، بل يوجد منافسة قوية بين الثنائي الهلال والنصر للحصول على خدمات اللاعب.