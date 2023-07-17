سباق هلالي نصراوي.. للظفر بخدمات جناح كورينثيانز البرازيلي

يتنافس ناديا الهلال والنصر على كسب خدمات روجر جيديس جناح كورينثيانز البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحفي “فابريزيو رومانو” فإن هناك اهتمامًا جادًا من الدوري السعودي بضم روجر جيديس، جناح كورينثيانز البرازيلي، بل يوجد منافسة قوية بين الثنائي الهلال والنصر للحصول على خدمات اللاعب.
وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، يجد جناح كورينثيانز روجر جيديس الآن اهتمامًا ملموسًا من السعوديين، حيث يدفع النصر وكذلك الهلال على ضم اللاعب".
وأشار إلى أنه في أقرب وقت سيكون هناك قرار من قبل اللاعب وناديه كورينثيانز بخصوص العروض السعودية.