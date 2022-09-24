استمرت على مدى 3 أيام.. وزارة الرياضة بتبوك تختتم بطولة "كأس اليوم الوطني 92"

وتضمَّنت الفعاليات إقامة بطولة "كأس اليوم الوطني 92" التي هدفت إلى التعريف بما شهدته الرياضة في المملكة من قفزات تدعمها إستراتيجيات انتهجتها وزارة الرياضة من أجل تحقيق الاستدامة لمؤسسات القطاع الرياضي وتطورها، وتسليط الضوء على ما حظيت به منطقة تبوك من نهضةٍ رياضية عبر بناء مدينة الملك خالد الرياضية التي أُنشئِت عام 1407هـ، باحتوائها على العديد من المرافق المتكاملة.