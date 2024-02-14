السعودية "دُنيا" تُحقّق الحدّ الأعلى في التصنيف الدولي للتايكوندو

جاء ذلك بعد انتصارها العريق على اللاعبة الكرواتية في المباراة النهائية، بعد مشوارها القوي في هذه البطولة بتجاوزها لاعبات منتخبات: كازاخستان، وتركيا، والبوسنة، قبل وقوفها على القمة.