السعودية "دُنيا" تُحقّق الحدّ الأعلى في التصنيف الدولي للتايكوندو

حقّقت لاعبةُ المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، العالمية "دُنيا أبوطالب"؛ ذهبية وزن "53" كجم، في منافسات بطولة تركيا الدولية التي تدور رحاها بمدينة أنطاليا، خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري.
جاء ذلك بعد انتصارها العريق على اللاعبة الكرواتية في المباراة النهائية، بعد مشوارها القوي في هذه البطولة بتجاوزها لاعبات منتخبات: كازاخستان، وتركيا، والبوسنة، قبل وقوفها على القمة.
ويعدُّ هذا الإنجازُ الذهبيةَ الثالثة على التوالي خلال 11 يومًا؛ حيث توشّحت الذهب العربي والدولي في مواجهات البطولة العربية والدولية التي نُظمت بالفجيرة في مستهلّ فبراير الجاري.
ويعدُّ هذا الإنجازُ فريدًا من نوعه بتحقيق ثلاث ذهبيات في فترة وجيزة، وبهذه الانتصارات المتتالية استطاعت "دنيا" تحقيق الحدّ الأعلى في التصنيف الدولي للموسم الجاري.
وينتظر البطلةَ العالمية منافساتٌ قارية وعالمية، وتمثّل هذه المشاركاتُ التجهيزَ الأخير قبل خوض غمار التصفيات الأولمبية مطلع الشهر المقبل.
وترأس الوفدَ السعودي لمنتخب التايكوندو، رئيسُ الاتحاد العميد شداد العمري، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز القحطاني، وتحت إشراف فني مكون من: الروسي قربان بوغداييف، والوطني محمد القحطاني، وإداريًّا: ناصر القحطاني، ومحمد سالم الكعبي، وطبيًّا: مهند الطاسان، ومحمد ازعوفي.