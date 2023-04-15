الأهلي يفرّط بفرصة الابتعاد بالصدارة بسقوطه في فخ التعادل مع الفيصلي
فرَّط فريق الأهلي بفوز كان في المتناول؛ وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع ضيفه الفيصلي مساء أمس السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
تقدَّم أصحاب الضيافة أولاً بتسجيلهم هدفَين متتاليَين عبر الجزائري رياض بودبوز من علامة الجزاء (44-82)، ونجح الفيصلي في غضون أربع دقائق في قلب الطاولة على الأهلي بإحرازه هدفَين سريعَين عن طريق الكيني جمعة مسعود 84، وإسماعيل عمر 88.
وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب مناف أبو يابس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة. وفي المقابل أنعش الفيصلي حظوظه في المنافسة على الصعود بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام نجران من الجولة الـ27.