الأهلي يفرّط بفرصة الابتعاد بالصدارة بسقوطه في فخ التعادل مع الفيصلي

وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة. وفي المقابل أنعش الفيصلي حظوظه في المنافسة على الصعود بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام نجران من الجولة الـ27.