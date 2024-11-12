في رحلة "الطريق إلى كأس العالم".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًّا في مدينة ملبورن الأسترالية، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس المقبل على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "مركز تدريب هيوم ملبورن" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب مهند الشنقيطي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ.
ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على "إستاد ريكتانغولار ملبورن"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. كما يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 6 مساءً بتوقيت أستراليا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا.