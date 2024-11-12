في رحلة "الطريق إلى كأس العالم".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًّا في مدينة ملبورن الأسترالية، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس المقبل على "ملعب ريكتانغولار ملبورن"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "مركز تدريب هيوم ملبورن" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.