إدارة الطائي تشتري تذاكر مباراة الشباب وتفتح المدرجات مجانًا

أعلنت إدارةُ نادي الطائي شراءَ تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول أمام الشباب، ضمن الجولة 27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إدارة النادي تشتري تذاكر مباراة الطائي والشباب، وتفتح المدرجات للجمهور مجانًا".
وتابع البيان: "تحفيزًا للحضور الجماهيري في مباراة الطائي والشباب، فقد قرّرت إدارة النادي شراء التذاكر المتبقية وتوزيعها على جماهير النادي للدخول مجانًا إلى المدرجات؛ تقديرًا لأهمية الدعم الجماهيري وتأثيره الإيجابي على مسيرة الطائي".
وأضاف البيان: "وسيكون توزيع التذاكر على الجماهير الراغبة بالحضور عند بوابات ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، الذي ستقام عليه المباراة يوم السبت 6 أبريل 2024، إن شاء الله".