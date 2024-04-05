إدارة الطائي تشتري تذاكر مباراة الشباب وتفتح المدرجات مجانًا

وأضاف البيان: "وسيكون توزيع التذاكر على الجماهير الراغبة بالحضور عند بوابات ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، الذي ستقام عليه المباراة يوم السبت 6 أبريل 2024، إن شاء الله".