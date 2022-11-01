الحساب الرسمي لـ "كأس العالم" متغنياً بسالم الدوسري: يفعل كل شيء بالكرة

من جهة أخرى، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، برنامجه الإعدادي في المعسكر الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي العاصمة الإماراتية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق نوفمبر المقبل.