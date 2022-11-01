الحساب الرسمي لـ "كأس العالم" متغنياً بسالم الدوسري: يفعل كل شيء بالكرة

نشر الحساب الرسمي لكأس العالم FIFA مقطع فيديو استعرض فيه بعضاً من مهارات لاعب الأخضر ونادي الهلال سالم الدوسري.
وقال الحساب عن الدوسري "لا يُلقب بالإعصار من فراغ بإمكانه التسجيل بأجمل الطرق والمراوغة والصناعة".
وتابع: "سالم الدوسري يفعل كل شيء بالكرة رفقة الهلال والسعودية".
من جهة أخرى، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، برنامجه الإعدادي في المعسكر الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي العاصمة الإماراتية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق نوفمبر المقبل.
واكتفى مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد، بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.