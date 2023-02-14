أخضر السيدات يدشن معسكر الشرقية.. ويلاقي منتخب إندونيسيا ودياً في مباراتين

انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات والذي يُقام في المنطقة الشرقية حتى يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء 22 فبراير ويوم الأحد 26 فبراير.
واستدعت المدير الفني للمنتخب السعودي، الفنلندية روزا لابي سيبالا 25 لاعبة وهن: "سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانه عبدالرزاق، موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، رغد حلمي، شروق هوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، مباركة محمد".
وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان بالمستويات التي قدمها المنتخب الوطني الأول للسيدات خلال المرحلة الماضية مؤكدةً على أن الجهود ستتضاعف من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات، متمنية للمدير الفني الجديدة روزا لابي سيبالا كل التوفيق في المرحلة القادمة.
وقالت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إن هذا المعسكر يأتي بعد نهاية منافسات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات، وبعد تعيين المدير الفني روزا لابي سيبالا الذي تواجدت كمساعد للمدير الفني السابقة مونيكا ستاب، وأشارت لأهمية هذا المعسكر من أجل الاستعداد للمباراتين الوديتين الدوليتين التي يخوضهما الأخضر في يومي 22 و26 من فبراير الجاري.