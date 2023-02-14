أخضر السيدات يدشن معسكر الشرقية.. ويلاقي منتخب إندونيسيا ودياً في مباراتين

واستدعت المدير الفني للمنتخب السعودي، الفنلندية روزا لابي سيبالا 25 لاعبة وهن: "سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانه عبدالرزاق، موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، رغد حلمي، شروق هوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، مباركة محمد".