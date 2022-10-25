دورة الألعاب السعودية 2022.. نهائي منتظر يجمع أُحد والاتحاد في كرة السلة

وعلى صعيد متصل، أجريت اليوم، قرعة منافسات كرة اليد، والتي ستقام منافساتها في الأرينا في جامعة الملك سعود، ابتداءً من 27 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة 14 نادي هي: مضر، النور، الزلفي، الترجي، الأهلي، الروضة، القارة، الوحدة، الهدى، العدالة، الخويلدية، الخليج، الصفا، الهداية.