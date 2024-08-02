حسم صفقة حارس ريال مايوركا مع الاتحاد في المنعطف الأخير

اقتربت إدارة نادي الاتحاد من حسم صفقة انتقال الصربي "بريدراغ رايكوفيتش" حارس ريال مايوركا، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.
وذكر الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أن إدارة الاتحاد تقترب من إتمام صفقة "رايكوفيتش"؛ حيث توصّل الناديان إلى توقيع عقد قيمته نحو 11.5 مليون دولار كرسوم انتقال.
وأشار الصحفي "غاليتي" إلى أن الحارس أيضًا وافق على تفاصيل الشروط الشخصية الأخيرة للعقد التي تمّت مناقشتها.
وذكرت تقارير صحفية أيضًا أن "رايكوفيتش" غادر بالأمس مايوركا إلى البرتغال؛ حيث يقوم بالاستعداد للانتقال إلى فريقه الجديد.
وينتهى عقد الحارس الصربي البالغ من "28 عامًا"، مع ريال مايوركا في 2026، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو.