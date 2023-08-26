الاتحاد يمهل ليفربول 48 ساعة لحسم مستقبل محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، عن آخر موعد لحسم انضمام المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قدم للاعب المصري عرضاً ضخماً، بلغت قيمته نحو 100 مليون يورو، للحصول على خدماته.
ووفقاً لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "إكس" فإن الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل صلاح، مع النادي السعودي.
وقال الصحفي إن الاتحاد حدد يوم الاثنين 28 أغسطس موعدًا نهائيًا للحصول على الرد النهائي من ليفربول بشأن احتمال انتقال اللاعب .
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إلى أن النادي السعودي يضغط بقوة حتى النهاية لإقناع النادي الإنجليزي، وخاصة كلوب مدرب الفريق بقبول عرض الاتحاد .