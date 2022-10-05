تقارير فرنسية: كريستيانو قد يعيد دراسة العرض الهلالي

وتابع التقرير أنه حتى الأسبوع الجاري لم يتلقَّ كريستيانو أي عرض قوي مثل العرض السعودي الذي قدّمه نادي الهلال؛ مشيرًا إلى أن بعض الأصدقاء المقربين من اللاعب طلبوا منه عدم الرفض قبل دراسة العرض جيدًا؛ حيث إنه ما زال العرض الأفضل.