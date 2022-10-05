تقارير فرنسية: كريستيانو قد يعيد دراسة العرض الهلالي

كشفت تقارير فرنسية، أن اللاعب البرازيلي كريستيانو رونالدو، قد يُعيد قريبًا دراسة عرض نادي الهلال السعودي للانتقال للعب في صفوفه الموسم المقبل، بعد أن نقل له مقرّبون عدم رغبة "إيرك تين هاج" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في وجوده مع الفريق في المستقبل.
ويمر اللاعب كريستيانو رونالدو بأصعب موسم له في النادي، كما أن وكيله خورخي مينديز لم ينجح في الحصول على عرض للاعب في صفوف الأندية الأوروبية.
ووفقًا للموقع الرياضي "لي 10 سبورت" الإسبانية؛ فإن اللاعب يمر بوضع صعب للغاية، وأكد لوكيله أنه لا يرغب في أن يكون في نادي مانشستر يونايتد العام المقبل، بعد أن تأكدت كذلك رغب المدير الفني بالتخلي عنه.
وتابع التقرير أنه حتى الأسبوع الجاري لم يتلقَّ كريستيانو أي عرض قوي مثل العرض السعودي الذي قدّمه نادي الهلال؛ مشيرًا إلى أن بعض الأصدقاء المقربين من اللاعب طلبوا منه عدم الرفض قبل دراسة العرض جيدًا؛ حيث إنه ما زال العرض الأفضل.
وقد سبق أن أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، مفاوضة كريستيانو رونالدو، رافضًا الكشف عن قيمة العرض.