خلفًا لـ "موسيماني" .. الإيطالي "أنطونيو كونتي" على رادار الأهلي

وكشفت الصحيفة عن أن المدير الفني الإيطالي لا يريد ترك عائلته، حيث إنه إذا وافق على عرض الأهلي سيضطر إلى القدوم للمملكة وحيدًا وهو الأمر الذي لا يفضله.