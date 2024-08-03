نزال "بطاقة موسم الرياض" في لوس أنجلوس يبيع جميع تذاكره.. واجتياز جميع الملاكمين مرحلة قياس الأوزان الرسمية

وسيكون النزال الرئيسي بين الأوزبكي إسرائيل مادريموف، الذي يسعى للحفاظ على لقب بطل العالم في فئة وزن الويلتر السوبر، الذي ناله في الرياض مارس الماضي، والنجم الأمريكي اللامع تيرينس كروفورد، الذي يطمح ليصبح بطلاً عالميًّا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط "154 رطلاً" بعد أن تمكن من السيطرة على فئة "ويلترويت".