"نيوكاسل" يمطر شباك "شيفيلد يونايتد" بثمانية أهداف نظيفة

وتناوب على تسجيل أهداف نيوكاسل كلٌّ من: شون لونغستاف 21، دان بورن 31، الهولندي سفين بوتمان 35، كاليوم ويلسون 56، أنتوني جوردون 61، الباراغوياني ميغيل ألميرون 68، البرازيلي برونو غيماريش 73، والسويدي ألكسندر إيساك 88.