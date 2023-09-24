"نيوكاسل" يمطر شباك "شيفيلد يونايتد" بثمانية أهداف نظيفة

اكتسح فريقُ "نيوكاسل يونايتد" مرمى مضيفه "شيفيلد يونايتد"، بثمانية أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "برامول لين"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتناوب على تسجيل أهداف نيوكاسل كلٌّ من: شون لونغستاف 21، دان بورن 31، الهولندي سفين بوتمان 35، كاليوم ويلسون 56، أنتوني جوردون 61، الباراغوياني ميغيل ألميرون 68، البرازيلي برونو غيماريش 73، والسويدي ألكسندر إيساك 88.
وبهذا الانتصار رفع نيوكاسل رصيده إلى 9 نقاط، احتلّ من خلالها المركز الثامن، فيما توقّف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة من تعادل و5 خسارات في المركز الأخير.