القفاز السعودي لا يخسر.. وزير الرياضة يتوّج فيوري بحزام "نزال الحقيقة" بحضور "تايسون" و"رونالدو"

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم، الملاكم البريطاني تومي فيوري، بلقب "نزال الحقيقة"، في حلبة الدرعية التي اكتظت مدرجاتها بعشاق رياضة الملاكمة من داخل المملكة وخارجها، ووسط حضور رياضيين عالميين من لاعبين وملاكمين ومسؤولين، من بينهم لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والملاكمون العالميون مايك تايسون، وديونتاي وايلدر، وتايسون فيوري وغيرهم، بعد 7 نزالات احتضنتها الحلبة ذاتها سبقت النزال الرئيس الذي تُوّج فيه البطل فيوري.
وحظي "نزال الحقيقة"، بالإثارة والندية، إذ امتد إلى ثماني جولات كاملة، حسمها البريطاني تومي فيوري، على منافسه الأميركي جيك بول، بعدد جولات النزال، الذي نظّمته وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع الشركة الوطنية "تحدي المهارة للترفيه"، ضمن فعاليات «موسم الدرعية» الثاني.
وانطلقت النزالات السبعة الأخرى عند الثامنة، البارحة، وشهدت أربعة منها تألق الملاكمين السعوديين الذين قوبلوا بكثيرٍ من الإثارة والتشجيع من الجماهير الحاضرة في مدرجات حلبة الدرعية، إذ افتتح الملاكم السعودي زياد المجرشي، الانتصارات الخضراء على حساب خصمه فيليب كوانساه، تلته الملاكمة السعودية رغد النعيمي، التي كسبت نزالها بضربة ثلاثية قاتلة ضد بربتشوال أوكيدا، وضاعف الملاكم السعودي سلمان حمادة الأفراح بفوز مبكر لم يتجاوز وقته ثواني معدودة من بداية أولى جولات نزاله مع خصمه فيليب سامسون.
وفي نزال منتظر بين الملاكم السعودي المحترف زياد المعيوف، والملاكم البنمي رونالد مارتينيز، استطاع المعيوف فيه انتزاع الفوز بعد مواجهة واجه فيها نداً قوياً استمر في المقاومة حتى قرع الجرس الأخير.
من جانبه فاز الملاكم الأميركي من أصول يمنية آدم صالح على ستيوارت كيلوغ ضمن النزال لوزن 140 «الوزن الخفيف».
وفي النزال الآخر المنتظر من كثير من عشاق اللعبة، حقق الملاكم السويدي بادو جاك الفوز في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أحرز لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، على حساب البطل الكونغولي إيلونجا ماكابو، بعد نزال امتد إلى 12 جولة ليسقط خصمه أخيراً بالقاضية.
وتفوق الملاكم الأردني بدر السمرين على نظيره الروماني فيوريل سيميون بالضربة القاضية، والأميركي محسن كاسون على الأذربيجاني تارييل جعفروف.
يُذكر أن هذا الحدث الرياضي العالمي في الملاكمة لم يكن الأول على أرض المملكة، إذ سبق أن احتضنت الحلبة نفسها "حلبة الدرعية" عام 2019 النزال العالمي الكبير، بين البريطاني أنتوني جوشوا، ومنافسه المكسيكي آندي رويز، على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، واستعاد فيه الأول اللقب بعد فوزه بفارق النقاط، وسط حضور جماهيري غفير، فيما احتضنت محافظة جدة أيضاً العام الماضي نزالاً آخر على المستوى ذاته من الشهرة العالمية، سمي «نزال البحر الأحمر»، جمع أنتوني جوشوا بالأوكراني ألكساندر أوسيك، واستطاع الأخير الفوز بالنزال والتتويج بلقبه.