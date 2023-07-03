أم الألعاب تنطلق غدًا في النسخة العربية الـ 15.. وأخضر القدم يستعد لموريتانيا

تنطلق عند السابعة من صباح غدٍ الثلاثاء منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023"، على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، والتي تستمر على مدى أربعة أيام، حيث ستُقام منافسات الألعاب البارالمبية في الفترة الصباحية على أن تكون الفترة المسائية موعدًا لمنافسات الرجال والسيدات، وسيشهد اليوم الأول إقامة 20 منافسة.
حيث يشارك الرامي حيدر سلامي في منافسات رمي الرمح للألعاب البارالمبية تصنيف F57 ، فيما يشارك أحمد العلواني والبراء القرني في سباق 100م رجال T54، وسيشارك الثلاثي محمد المهاوش وخالد الأحمري وحيدر سلامي في منافسات دفع الجلة.
ويختتم العداءان أحمد العلواني والبراء القرني، مسابقات البارالمبية في يومه الأول في سباق 1500مT54
وفي منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات تشارك العداءة يارا أبو الجدايل وزميلها عبدالعزيز الجدعاني في منافسات سباق 100م رجال وسيدات، فيما يشارك العداءان عنبر الزهراني وحسن عرعور في تصفيات سباق 400م.
وكان عددٌ من المنتخبات السعودية قد بدأت التوافد للجزائر للمشاركة في الدورة، حيث كان أول المنتخبات وصولاً المنتخب السعودي للجودو، الذي سيقيم معسكرًا استعدادًا للدورة على أن تبدأ مشاركته في العاشر من يوليو الحالي.
تلاه منتخبا ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية اللذان وصلا أمس للجزائر، كما وصلت منتخبات السباحة وكرة اليد والريشة الطائرة، على أن تتوافد بقية المنتخبات خلال الأيام القادمة.
من جهة أجرى المنتخب السعودي تحت 19سنة لكرة القدم، تدريبًا على ملعب الشهيد حملاوي في العاصمة الجزائرية الجزائر، استعدادًا لثاني مواجهاته في الدورة، أمام منتخب موريتانيا بعد غدٍ الأربعاء على ملعب قسنطينة.
وشهدت التدريبات التي أشرف عليها المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، تطبيق تمارين لياقية وتكتيكية، وشرح لأخطاء المباراة الماضية التي تعادل فيها الأخضر السعودي أمام المنتخب السوري بهدف لكل منهما.
على صعيد آخر شارك مدير الوفد السعودي في الدورة حمد الهويش، في الاجتماع الأول للجنة المنظمة للدورة، مع مديري الوفود المشاركة، الذي عقد صباح اليوم في القرية الأولمبية، وتم خلاله مناقشة سائر الملاحظات والعقبـات التي تواجه البعثات الرياضية، كما شارك الدكتور إبراهيم القرني رئيس الوفد الطبي في الاجتماع الذي تم من خلاله الاستماع إلى بعض التعليمات الخاصة بالأجهزة الطبية.
وفي شأن آخر أجرت اللجنة المنظمة العليا للدورة مساء اليوم، البروفة الأولية لحفل الافتتاح الذي سيُقام عند السابعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، على أن تُقام البروفة النهائية غدًا الثلاثاء، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية الجزائر.
يُذكر أن المنتخب السعودي يشارك في 17 لعبة، منها 14 أولمبية، وهي: كرة القدم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والسباحة، والدراجات، والجودو، والمصارعة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة السلة 3×3، وكرة اليد، إضافة إلى المشاركة في 3 رياضات بارالمبية وهي، كرة الهدف، وكرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى البارالمبية.