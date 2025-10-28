الأهلي يزأر في كأس الملك.. "ميندي": رجعنا للمكان الصحيح.. و"البريكان": تعلمنا من الماضي!

ليلة أهلاوية خضراء عاشتها الجماهير بعد أن خطف الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب انتصاره على الباطن في مواجهة ظهر فيها “الراقي” بشخصيته الحقيقية وإصراره المعتاد.
الحارس المتألق إدوارد ميندي، أحد نجوم اللقاء، لم يُخفِ سعادته بما قدمه الفريق، وقال بنبرة فخر: “انتصار مهم.. وصول إلى دور الثمانية، والأهلي اليوم ظهر بصورة مختلفة ، تكلمنا نحن اللاعبين وقلنا لازم نرجّع مستوانا الحقيقي، والحمد لله بدأنا نرجع للمكان الصحيح ، يمكن مو أفضل مستوى لنا، لكن الخطوة هذي بداية الطريق الصحيح”.
وعن محبّة جماهير الأهلي له، أضاف ميندي بابتسامة واسعة: “أشعر بالفخر وأنا أرتدي شعار النادي الأهلي. في كل مباراة، سواء في أرضنا أو خارجها، هذا الحضور وهذا الهتاف يجعلني أشعر أني في أفضل فريق في آسيا”.
أما المهاجم فراس البريكان، فكان صريحًا كعادته وهو يصف أجواء المباراة: “ مباراة خروج مغلوب ما فيها تعويض، دخلنا بجدية أكبر وهدفنا نحسمها مبكراً، والحمد لله قدرنا نحقق المطلوب”.
وعن دروس الموسم الماضي، قال البريكان: “أكيد تعلمنا.. دخلنا بحماس أكبر وتفكير مختلف، وهدفنا واضح هذا الموسم” ، ولم ينسَ “فراس” أن يوجّه رسالة للجماهير الأهلاوية التي حضرت وساندت الفريق بقوة:“جماهير الأهلي هم الداعم الأول، في جدة أو خارجها، ما يقصرون معنا أبدًا، واللي نقدمه لهم قليل بحقهم”.
بهذا الانتصار، يؤكد الأهلي أن العودة بدأت فعلاً، وأن طريق الذهب لا يُسلك إلا بالعزيمة الخضراء التي لا تعرف المستحيل.