الأهلي يزأر في كأس الملك.. "ميندي": رجعنا للمكان الصحيح.. و"البريكان": تعلمنا من الماضي!

وعن دروس الموسم الماضي، قال البريكان: “أكيد تعلمنا.. دخلنا بحماس أكبر وتفكير مختلف، وهدفنا واضح هذا الموسم” ، ولم ينسَ “فراس” أن يوجّه رسالة للجماهير الأهلاوية التي حضرت وساندت الفريق بقوة:“جماهير الأهلي هم الداعم الأول، في جدة أو خارجها، ما يقصرون معنا أبدًا، واللي نقدمه لهم قليل بحقهم”.