بعد غد.. انطلاق دوري "يُلو" بثلاث مباريات

وفي 20 أغسطس الجاري، يلتقي الجبلين فريق الفيصلي، ويواجه العين نظيره الباطن، ويلعب الجبيل مع الصفا، في 21 من الشهر نفسه، يواجه الحزم منافسه أُحد، ويستضيف أبها فريق نيوم، ويلتقي الزلفي خصمه العربي.