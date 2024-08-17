بعد غد.. انطلاق دوري "يُلو" بثلاث مباريات

ينطلق بعد غد الإثنين، دوري أندية الدرجة الأولى "يُلو" في موسمه الجديد 2024 / 2025، بثلاث مباريات تجمع العدالة والبكيرية، والنجمة والطائي، وجدة والجندل.
وفي 20 أغسطس الجاري، يلتقي الجبلين فريق الفيصلي، ويواجه العين نظيره الباطن، ويلعب الجبيل مع الصفا، في 21 من الشهر نفسه، يواجه الحزم منافسه أُحد، ويستضيف أبها فريق نيوم، ويلتقي الزلفي خصمه العربي.
يشهد الموسم الجديد من دوري أندية الدرجة الأولى مشاركة 18 فريقاً، حيث يصعد صاحبا المركزَيْن الأول والثاني إلى دوري روشن السعودي، بينما تُجرى مباريات الملحق بين الأندية المصنفة من الثالث إلى السادس لتحديد المتأهل الثالث.
تُقام مباريات الملحق بنظام مواجهة صاحب المركز الثالث على أرضه مع السادس بنظام "خروج المغلوب"، ويلعب الرابع على أرضه مع الخامس، ثم يتقابل الفريقان المتأهلان من المباراتين في مباراة فاصلة على أرض صاحب المركز الأعلى؛ لتحديد الحائز بطاقة التأهل الثالثة إلى دوري المحترفين.