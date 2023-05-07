بمناسبة حصولهنّ على بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس "بنات".. "بن جلوي" يستقبل طالبات فريق "دار الحنان"

استقبل الأميرُ سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة، اليوم؛ طالباتِ فريق مدرسة دار الحنان الثانوية الأهلية بتعليم جدة، بمناسبة حصولهنّ على بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس "بنات" في نسختها الأولى 2022 تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات تعليم جدة.