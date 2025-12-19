على ملعب الأول بارك.. بولونيا يقصي إنتر ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

تأهل فريق بولونيا إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم 2025 – 2026، عقب فوزه على إنتر ميلان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، ضمن نصف نهائي البطولة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.
وبادر فريق إنتر ميلان بافتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم ماركوس تورام، الذي أحرز أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد مرور دقيقة و12 ثانية فقط، وذلك على ملعب "الأول بارك".
ونجح ريكاردو أورسوليني في تعديل النتيجة لفريق بولونيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول، الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي.
وفي الشوط الثاني، أخفق الفريقان في هز الشباك، ليحتكما في نهاية المطاف إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح بولونيا.
وتُقام بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة بنظام المربع الذهبي، الذي يشمل مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.
ومن المقرر أن يواجه بولونيا في النهائي نظيره نابولي، الذي كان قد تأهل على حساب ميلان، وذلك يوم الاثنين المقبل، لتحديد بطل النسخة الثامنة والثلاثين من البطولة.
ويشارك في النسخة الحالية من البطولة كل من: نابولي بطل الدوري الإيطالي لموسم 2024 – 2025، وبولونيا بطل كأس إيطاليا للموسم ذاته، إلى جانب إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي، وميلان وصيف كأس إيطاليا.