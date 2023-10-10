30 ديسمبر.. السعودية تحتضن مباراة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة

وسبق أن صرح "محمد بويوكيكشي" رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بأنه يرغب في لعب مباراة كأس السوبر بين فنربخشة وغلطة سراي في الخارج، وليس في تركيا؛ مشيرًا إلى أن أنه تم عقد اجتماع مع الاتحاد السعودي لدراسة الأمر.