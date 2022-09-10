يواجه العروبة في مباراة منتظرة.. الأهلي يسعى للقفز لمربع الكبار

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواصلة السير قُدمًا نحو سكة الانتصارات، وذلك حين يلتقي نظيره العروبة في الجوف اليوم الأحد على أرض ملعب نادي العروبة في افتتاح الجولة الرابعة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى.
الأهلي يخوض اللقاء بنشوة الانتصار الأخير على نظيره الخلود، وعودة الفريق لمستواه الفني الجيد تدريجيًّا بعد الالتفاف الإداري والشرفي والجماهيري؛ لذا فإن هدفه العودة إلى جدة بالنقاط الثلاث التي تضعه داخل مربع الكبار.
ويقود المدرب الوطني يوسف عنبر الأهلي في هذه المباراة، وسط تغييرات وتعاقدات واسعة على جِلد الفريق.
في المقابل يأمل العروبة الاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، والقفز نحو مناطق الوسط على حساب ضيفه الأهلي.