يواجه العروبة في مباراة منتظرة.. الأهلي يسعى للقفز لمربع الكبار

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواصلة السير قُدمًا نحو سكة الانتصارات، وذلك حين يلتقي نظيره العروبة في الجوف اليوم الأحد على أرض ملعب نادي العروبة في افتتاح الجولة الرابعة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى.