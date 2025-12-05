يزيد الراجحي يخطف صدارة المرحلة الأولى لـ"باها جدة تويوتا" ويقترب من حسم اللقب

اختتمت اليوم منافسات المرحلة الأولى من «باها جدة تويوتا»، الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والتي تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي «جميل لرياضة المحركات»، ونادي منظمي السباقات السعودي.
وشهدت المرحلة الأولى من «باها جدة تويوتا» مشاركة 68 سائقًا وملاحًا يمثلون 17 جنسية، وامتدت منافساتها لمسافة إجمالية بلغت 395 كلم، منها 206 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وفي فئة «ألتيمت بي»، تمكن يزيد الراجحي مع ملاحه تيمو غوتشالك من تسجيل أسرع زمن منهِيَيْن المرحلة بزمن ساعة واحدة و48 دقيقة و6 ثوانٍ، وجاءت دانية عقيل في المركز الثاني بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و36 ثانية، فيما حقق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الثالث بزمن ساعتين ودقيقتين و28 ثانية.
وفي فئة «ألتيمت»، سجل فارس المشنى أفضل زمن في الفئة منهياً المرحلة بزمن ساعتين و21 دقيقة و22 ثانية، تلاه في المركز الثاني عبدالعزيز اليعيش بزمن 3 ساعات و10 دقائق و19 ثانية، فيما جاء حسين آل لبيد في المركز الثالث بزمن 3 ساعات و37 دقيقة و39 ثانية.
وفي فئة «ستوك»، تمكن سفيان العمر من الفوز بالمركز الأول بزمن ساعتين و27 دقيقة و18 ثانية، وجاء خلف الشمري في المركز الثاني بزمن ساعتين و48 دقيقة و11 ثانية، ثم ماجد الثنيان ثالثًا بزمن 3 ساعات و18 دقيقة و40 ثانية.
وفي فئة «تشالنجر»، حقق حمد الحربي المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و19 دقيقة و52 ثانية، وجاء صالح السيف ثانيًا بزمن ساعتين و20 دقيقة و59 ثانية، فيما حجز عبدالله الفهاد المركز الثالث بزمن ساعتين و29 دقيقة و14 ثانية.
أما فئة «سايد باي سايد»، فقد نجح حمزة باخشب في تحقيق المركز الأول بزمن ساعتين ودقيقتين و42 ثانية، تلته مها الحملي في المركز الثاني بزمن ساعتين و11 دقيقة و34 ثانية، ثم الإماراتي منصور الهلي ثالثًا بزمن ساعتين و12 دقيقة و42 ثانية.
وفي فئة الشاحنات، وصل الياباني تيروهيتو سوجاوارا إلى خط النهاية في المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن ساعتين و20 دقيقة و52 ثانية.
وفي فئة الدراجات النارية، تمكن عبدالحليم المغيرة من انتزاع المركز الأول بعد إنهائه المرحلة بزمن ساعتين و47 دقيقة و39 ثانية، وجاء توماس بلاكبورن في المركز الثاني بزمن ساعتين و50 دقيقة و15 ثانية، فيما حلّ الدراج الإماراتي عبدالله لنجاوي في المركز الثالث بزمن ساعتين و59 دقيقة و58 ثانية.
أما فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، فقد تصدّر هاني النومسي الترتيب بزمن بلغ ساعتين و52 دقيقة و3 ثوانٍ، وجاء عبدالرحمن العبداللطيف ثانيًا بزمن 3 ساعات و53 دقيقة و31 ثانية، وجاءت مريهان الباز في المركز الثالث بزمن 5 ساعات ودقيقة واحدة و11 ثانية.
وتستكمل غدًا السبت 6 ديسمبر منافسات المرحلة الثانية والأخيرة من «باها جدة تويوتا»، والتي تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 301 كلم، منها 91 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وبعد انتهاء المرحلة سيُعقد المؤتمر الصحفي الختامي، يليه حفل تتويج الفائزين ببطولة «السعودية تويوتا للباها 2025».