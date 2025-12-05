يزيد الراجحي يخطف صدارة المرحلة الأولى لـ"باها جدة تويوتا" ويقترب من حسم اللقب

اختتمت اليوم منافسات المرحلة الأولى من «باها جدة تويوتا»، الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، والتي تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، وبرعاية الشريك الرسمي «جميل لرياضة المحركات»، ونادي منظمي السباقات السعودي.