جدة تفتح أبوابها لجماهير العالم بألوان "كأس العالم للأندية 2023"

تعيش مدينة جدة، هذه الأيام، أجواء بطولة "كأس العالم للأندية 2023" بكل تفاصيلها، مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة العشرون بضيافة عروس البحر الأحمر؛ إذ تنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري بمواجهة الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
معالم الاستضافة ترتسم في مخيلة الضيوف منذ الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، باللوحات الترحيبية؛ التي تحتفي بنجوم وجماهير كأس العالم بألوان وشعارات الأندية السبعة أبطال القارات المشاركين في الحدث الرياضي العالمي الأهم هذه الأيام، بالتزامن مع تسهيلات لإجراءات الدخول وتوفير للخدمات بكافة أنواعها.
بوابة مدينة جدة الشمالية أولى المستقبلين لجماهير البطولة وضيوفها، ازدانت باللون البنفسجي؛ وهو اللون الرسمي لشعار البطولة، ليعايش الضيوف أجواء البطولة من مدخل المدينة الشمالي مروراً ببقية المعالم الشهيرة في جدة التي أنيرت باللون ذاته، ليُعطي دلالة واضحة وكبيرة على أهمية البطولة؛ باعتبار أن البنفسجي هو اللون الرسمي المعتمد لاستقبال الضيوف الرسميين للدولة.
وكانت المملكة قد اختارت اللون البنفسجي، لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.
وتعدُّ بوابة جدة الشمالية (محور النزهة) أحدث بوابات المحافظة، إذ أنشئت عام 2003م بمواصفات راعت الطراز العمراني التقليدي لبوابات جدة التاريخية، وتكتسب أهميتها من كونها منطقة محورية شمالية مهمة للمحافظة، فهي تستقبل القادمين من شمال المدينة عبر طريق المدينة المنورة الذي يمر بقلب جدة، والقادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك المتجهين إلى طريق الحرمين من شمال وغرب جدة.
ودُشنت بوابة جدة الشمالية رسمياً عام 2003م، واختير موقعها الحالي، كونه المدخل الرئيسي شمالاً، بعد أن امتد العمران في المحافظة وتركز بشكل رئيس على الجهة الشمالية، كما أن الموقع الذي نفذت فيه جعلها معلماً بارزاً للمدينة، ومؤخراً تم إضافة أبراج مضيئة بعبارات مختلفة في الجهات الأربع ومُجسمٍ كتب عليه عبارة (JED)؛ الاسم الإنجليزي لجدة، وأحيطت ببساط أخضر في كافة جوانبها، لتحسين الصورة البصرية والجمالية لهذا المعلم المهم، الذي يستقبل جماهير البطولة.