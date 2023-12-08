جدة تفتح أبوابها لجماهير العالم بألوان "كأس العالم للأندية 2023"

ودُشنت بوابة جدة الشمالية رسمياً عام 2003م، واختير موقعها الحالي، كونه المدخل الرئيسي شمالاً، بعد أن امتد العمران في المحافظة وتركز بشكل رئيس على الجهة الشمالية، كما أن الموقع الذي نفذت فيه جعلها معلماً بارزاً للمدينة، ومؤخراً تم إضافة أبراج مضيئة بعبارات مختلفة في الجهات الأربع ومُجسمٍ كتب عليه عبارة (JED)؛ الاسم الإنجليزي لجدة، وأحيطت ببساط أخضر في كافة جوانبها، لتحسين الصورة البصرية والجمالية لهذا المعلم المهم، الذي يستقبل جماهير البطولة.