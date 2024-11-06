الجولة العاشرة من دوري روشن: صدارة الاتحاد في قبضة العروبة.. والخلود "يتربص" بالشباب

ومن جانبه، يأمل العروبة (الثاني عشر - 10 نقاط) بعدم الخسارة أمام فريق بحجم الاتحاد؛ ويبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير، والاستفادة من عاملَيْ الأرض والجمهور.