الجولة العاشرة من دوري روشن: صدارة الاتحاد في قبضة العروبة.. والخلود "يتربص" بالشباب

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد غدًا الخميس بثلاث مواجهات منتظرة في افتتاح الجولة العاشرة، لعل أبرزها لقاء مرتقب يجمع العروبة والاتحاد على ملعب جامعة الجوف بسكاكا.
يستضيف القادسية نظيره الفيحاء في تمام الساعة الـ5:30 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ويخوض القادسية المواجهة منتشيًا لانتصاره الأخير على غريمه التقليدي الاتفاق، ويسعى لتجاوز عقبة الفيحاء، والاستفادة من عاملَيْ الأرض والجمهور، وبلوغ مربع الكبار (الخامس - 16 نقطة).
وفي المقابل يأمل الفيحاء العودة بنقاط المباراة؛ لتجاوز منطقة الخطر (السادس عشر - 7 نقاط).
يحل الشباب (الرابع - 18 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الخلود (الخامس عشر - 7 نقاط) عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الخلود يأمل إضافة النقاط الثلاث لرصيده من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الأمان، وتحسين مركزه.
وفي المقابل يدخل الشباب اللقاء وعينه على النقاط الثلاث التي تُبقيه مع الأربعة الكبار.
يحتضن ملعب جامعة الجوف بسكاكا لقاء العروبة وضيفه الاتحاد في تمام الثامنة مساء.
ويأمل الاتحاد (الثاني - 24 نقطة) بمواصلة الانتصارات عقب تجاوز الأهلي في "ديربي جدة"، وتقليص الفارق النقطي مع المتصدر الهلال.
ومن جانبه، يأمل العروبة (الثاني عشر - 10 نقاط) بعدم الخسارة أمام فريق بحجم الاتحاد؛ ويبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير، والاستفادة من عاملَيْ الأرض والجمهور.
الهلال - الاتفاق
الأهلي - الرائد
الرياض - النصر
الفتح - الخليج
الوحدة - ضمك
التعاون - الأخدود.