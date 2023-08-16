"الأخضر" يقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل.. ويلاقي كوستاريكا وكوريا الجنوبية ودّيًا

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 الذي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.