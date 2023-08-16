"الأخضر" يقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل.. ويلاقي كوستاريكا وكوريا الجنوبية ودّيًا

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 الذي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره الذي سيقام في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.
وسيتم فتح التذاكر مبكرًا على موقع حجوزات التذاكر الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: http://book.nufc.co.uk.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقيرغيزستان، وتايلاند.