"أوليفييه جيرو" مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي مطلوب في الدوري السعودي

يلعب أوليفييه جيرو البالغ من العمر 37 عامًا، لصفوف إيه سي ميلان منذ يوليو 2021، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو.