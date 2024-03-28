"أوليفييه جيرو" مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي مطلوب في الدوري السعودي

يستهدف مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، خلال الصيف المقبل.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "سكاي سبورت" فإن جيرو الذي في طريقه لوداع ميلان وستكون وجهته إما للجزيرة العربية وإما إلى فريق لوس أنجلوس الأمريكي خلال الموسم القادم.
وكان قد ذكر الصحفي "ماتيو موريتو" أن أوليفييه يمتلك عرضًا من السعودية، لكنه يفضل اللعب في الدوري الأمريكي، ولكن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لاتخاذ قراره النهائي.
يلعب أوليفييه جيرو البالغ من العمر 37 عامًا، لصفوف إيه سي ميلان منذ يوليو 2021، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو.