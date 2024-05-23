أسعار حفل الهلال تبدأ من 50 - 1500 ريال

يحتفل نادي الهلال بتتويج الفريق الكروي الأول بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الـ19 في تاريخه، غدًا الجمعة، وذلك على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، بعد يوم واحد من مواجهة الهلال ضد الطائي، المقرّر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 33 من الدوري السعودي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية": فإن إدارة الهلال طرحت اليوم الخميس تذاكرَ حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن.
وأوضحت: "أسعار تذاكر الحفل تبدأ من 50 و75 ريالًا، وتصل إلى 1000 و1500 ريال للفرد الواحد في مدرجات المملكة أرينا".