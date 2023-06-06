"الفيصل" رئيساً للتنفيذي للأولمبية السعودية.. واستحداث لجنتي الاستدامة ورياضة المرأة

ووافق المجلس، على تفويض سمو رئيس مجلس الإدارة، بإنشاء شركة أو شركات للجان المنظمة للدورات الرياضية التي تستضيفها المملكة، كما اعتمد لائحة الموارد البشرية، ومشاركة الدورات الرياضية للعام 2023م، وفي مقدمتها دورة الألعاب العربية الخامسة عشر بالجزائر يوليو المقبل، ثم دورة الألعاب الشاطئية العالمية أغسطس المقبل في بالي، تليها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر بالصين شهر سبتمبر، ودورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة نوفمبر المقبل في بانكوك، ودورة الألعاب الخليجية للشباب في أبو ظبي، إلى جانب دورة الألعاب العالمية القتالية التي تستضيفها المملكة أكتوبر المقبل.