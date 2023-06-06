"الفيصل" رئيساً للتنفيذي للأولمبية السعودية.. واستحداث لجنتي الاستدامة ورياضة المرأة
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تشكيل المكتب التنفيذي، ولجنة الاستدامة، ولجنة رياضة المرأة؛ كلجان منبثقة عن مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عُقد (افتراضياً) اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نيابة عن الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.
وسيترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المكتب التنفيذي الذي تم استحداثه خلال الاجتماع، بعضوية: الأمير فهد بن جلوي، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، والأستاذ ياسر المسحل، والأستاذة أضواء العريفي، والدكتور غسان طاشكندي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.
فيما سترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، لجنة رياضة المرأة، وعضوية: أضواء العريفي، وخالد اليحيى، وعبير الفوتي، وفهد الحقباني، وسمية جبرتي، ولانا بنت سعيد، وموضي السديري مقرراً للجنة.
ووافق الاجتماع، على تسمية الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً للجنة الاستدامة، وعضوية الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعبدالعزيز باعشن، وأحمد الصبان، وممثل عن مبادرة السعودية الخضراء، ووليد الحسن مقرراً للجنة.
ووافق المجلس، على تفويض سمو رئيس مجلس الإدارة، بإنشاء شركة أو شركات للجان المنظمة للدورات الرياضية التي تستضيفها المملكة، كما اعتمد لائحة الموارد البشرية، ومشاركة الدورات الرياضية للعام 2023م، وفي مقدمتها دورة الألعاب العربية الخامسة عشر بالجزائر يوليو المقبل، ثم دورة الألعاب الشاطئية العالمية أغسطس المقبل في بالي، تليها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر بالصين شهر سبتمبر، ودورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة نوفمبر المقبل في بانكوك، ودورة الألعاب الخليجية للشباب في أبو ظبي، إلى جانب دورة الألعاب العالمية القتالية التي تستضيفها المملكة أكتوبر المقبل.