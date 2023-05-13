ماذا قالت الصحف العالمية عن "رامون دياز" مدرب "الهلال" بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين؟

تفاعلت العديد من الصحف العالمية مع نجاح الأرجنتيني رامون دياز في قيادة الهلال للفوز على شقيقه الوحدة، بالأمس في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023 .