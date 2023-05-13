ماذا قالت الصحف العالمية عن "رامون دياز" مدرب "الهلال" بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين؟

تفاعلت العديد من الصحف العالمية مع نجاح الأرجنتيني رامون دياز في قيادة الهلال للفوز على شقيقه الوحدة، بالأمس في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023 .
وفاز الهلال أمام نظيره الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة (7/6)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي مساء يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".
وقالت صحيفة "Olé" الارجنتينية: "رامون دياز، أصبح بطل السعودية بتحقيقه رقمًا قياسيًا فقد حصل على لقب جديد مع الهلال، وفاز على الوحدة في بطولة كأس الملك .
وأضافت الصحيفة: "حصل دياز على لقب جديد مع الهلال، كما أصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر فوزًا في التاريخ بـ16 بطولة.
وعلقت صحيفة tyc" "sports الأرجنتينية: "أصبح رامون دياز بطلاً، وأصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر فوزًا في التاريخ بالبطولات، بالتساوي مع المدرب هيلينيو هيريرا".
وقال موقع "infobae" الإسباني : "أصبح رامون دياز بطلاً للسعودية مع الهلال، وهو أكثر مدرب أرجنتيني فوزًا في التاريخ بالبطولات، بعد فوزه بركلات الترجيح على الوحدة بكأس ملك السعودية.
وعلق موقع "Onefootball" قائلاً: "عاد رامون دياز إلى البطولات مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، ووصل إلى رقم قياسي، فقد فاز فريقه بكأس الملك وبلغ لقبه الـ16 كمدرب.