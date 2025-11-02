الجولة الرابعة من نخبة آسيا .. الهلال في ضيافة الغرافة والهدف الحفاظ على الصدارة

جدول الترتيب ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة، و5 لتراكتور، و4 للشارقة، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خالياً من النقاط.