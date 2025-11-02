الجولة الرابعة من نخبة آسيا .. الهلال في ضيافة الغرافة والهدف الحفاظ على الصدارة

يسعى فريق الهلال الأول لكرة القدم لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارته الآسيوية "مجموعة الغرب "، حين يواجه نظيره الغرافة القطري ، غداً الاثنين ، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 ، على ملعب ثاني بن جاسم في الريان .
يدخل الهلال المباراة وهومتصدر مجموعة "الغرب " برصيد 9 نقاط ، فيما يملك الغرافة 3 نقاط في المركز الثامن ، لكنه "اي الغرافة " يواجه ممثل السعودية بعاملي الأرض والجمهور ، ويأمل خطف النقاط الثلاث من أمام زعيم القارة من أجل تحسين مركزه في سلم جدول الترتيب.
في الجانب الآخر يغيب عن صفوف الهلال في لقاء الغرافة الثنائي حسان تمبكتي وعلي البليهي نتيجة إصابتهما بالإنفلونزا.
كما أعلن الهلال اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "إكس" أن سيرجي سافيتش وداروين نونيز سيغيبان بدورهما عن اللقاء لمواصلة برامجهما التأهيلية في مقر النادي.
جدول الترتيب ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة، و5 لتراكتور، و4 للشارقة، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خالياً من النقاط.