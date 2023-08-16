شاهد.. "الإسطبل الأبيض" يستعيد أمجاد الماضي في موسم سباقات الطائف

وكانت خطوات التجديد في الإسطبل قد بدأت قبل عامين تقريبًا، بإسناد المهمّة الإداريّة إلى طلال بن شريم، الذي يعدّ أحد أبناء الإسطبل، وعاش مع خيله رحلة العقود الثلاثة الماضية، وكذلك تسليم زمام القيادة للعناصر الشابّة؛ أحمد محمود، وعبد الله البداح، حيث قدّم الثنائيّ للميدان العديد من الجياد البطلة.