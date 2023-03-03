دوري روشن للمحترفين: في مباراة مجنونة.. "النصر" ينجو من كمين "الباطن"

وفاجأ الباطن أصحاب الضيافة بخطف هدف الأسبقية منذ الدقيقة الـ17 عن طريق الأورغواياني رينزو لوبيز. وبقي هذا التقدم صامدًا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني؛ إذ نجح عبدالرحمن غريب في تعديل النتيجة في الدقيقة (الـ90+3) قبل أن يمنح البديل محمد آل فتيل هدف التقدم الثاني للنصر في الدقيقة (الـ90+12)، وبعدها بدقيقتَين أطلق المهاجم الشاب محمد مران رصاصة الرحمة في شباك الباطن بتسجيله الهدف الثالث للنصر.