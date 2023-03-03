دوري روشن للمحترفين: في مباراة مجنونة.. "النصر" ينجو من كمين "الباطن"

قلب فريق النصر تأخره أمام ضيفه الباطن بهدف إلى فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ استعاد من خلاله صدارة جدول الترتيب في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاجأ الباطن أصحاب الضيافة بخطف هدف الأسبقية منذ الدقيقة الـ17 عن طريق الأورغواياني رينزو لوبيز. وبقي هذا التقدم صامدًا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني؛ إذ نجح عبدالرحمن غريب في تعديل النتيجة في الدقيقة (الـ90+3) قبل أن يمنح البديل محمد آل فتيل هدف التقدم الثاني للنصر في الدقيقة (الـ90+12)، وبعدها بدقيقتَين أطلق المهاجم الشاب محمد مران رصاصة الرحمة في شباك الباطن بتسجيله الهدف الثالث للنصر.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة الـ46 في المركز الأول، فيما توقَّف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6 في المركز السادس عشر (الأخير) بجدول الترتيب.