في سباق الظفر بجوائز تتجاوز الـ 43 مليون ريال.. 15 من نخبة فرسان العالم في "نهائي الرياض"

ويبلغ مجموع جوائز البطولة الذي يُقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، حيث يشارك في النهائي بطل كل جولة من مجموع 15 جولة أُقيمت على مدى 9 أشهر، وهي: جولة الدوحة الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد، بطل جولة ميامي الفارس الإيرلندي مايكل دافي، بطل جولة المكسيك الفارس البلجيكي نيكولا فيليبارتس، بطل جولة شنغهاي الفارس البلجيكي غيليس توماس، بطل جولة مدريد الفارس الألماني كريستيان كوكوك، بطل جولة سانت تروبيز الفارس النمساوي ماكس كيهنر، بطل جولة كان الفارسة الألمانية يانا فريدريك ماير، بطل جولة باريس الفارس النرويجي جون سيباستيان غوليكسن، بطل جولة ستوكهولم الفارس البلجيكي أوليفييه فيليبارتس، بطل جولة موناكو الفارسة الفرنسية إينيس جولي، بطل جولة ريزينبيك الفارس البلجيكي تيبو سبيتس، بطل جولة لندن الفارس البلجيكي بيتر ديفوس، بطل جولة فالكنسفارد الفارس الإيطالي لورينزو دي لوكا، بطل جولة روما الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ، وبطل جولة الرباط الفارس الإسباني دواردو ألفاريز أزنار.