شباب أخضر اليد يتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة بتاريخه

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004م)، إلى بطولة العالم للشباب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العماني بنتيجة (37-23) مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من الـدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ(18) لكرة اليد للشباب، والتي تستضيفها الأردن حتى الـ (25) من شهر يوليو الجاري.
وحجز الأخضر السعودي بطاقة التأهل لبطولة العالم للشباب التي تستضيفها بولندا العام المقبل، بعد أن تأهل للدور النصف نهائي للبطولة، حيث تنص لوائح البطولة الآسيوية على تأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة إلى المونديال.
من جانبه، قال فاضل النمر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" شباب أخضر اليد إلى بطولة العالم.. إنجاز جديد للقبضة السعودية يجسد حجم الدعم الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في مملكتنا الحبيبة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو وزير الرياضة، إضافة للعمل الرائع لكافة أعضاء الاتحاد وجل منسوبيه، في الوقت الذي لا زالت فيه أندية الوطن تشكل رافداً هاماً يساهم في رقي كرة اليد السعودية وتواجدها المستمر في المحافل العالمية".