شباب أخضر اليد يتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة بتاريخه

من جانبه، قال فاضل النمر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" شباب أخضر اليد إلى بطولة العالم.. إنجاز جديد للقبضة السعودية يجسد حجم الدعم الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في مملكتنا الحبيبة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو وزير الرياضة، إضافة للعمل الرائع لكافة أعضاء الاتحاد وجل منسوبيه، في الوقت الذي لا زالت فيه أندية الوطن تشكل رافداً هاماً يساهم في رقي كرة اليد السعودية وتواجدها المستمر في المحافل العالمية".