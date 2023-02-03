وسط أنظار إيرفي رينارد.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة الوداد في كأس العالم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة "الوداد المغربي" ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ويأمل الهلال في مشاركته الثالثة على التوالي في تكرار إنجاز النسختين الأخيرتين على الأقل عندما حل رابعاً.
ويفتقد الهلال إلى خدمات عدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة في مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي ومحمد البريك وحمد اليامي.
وقد تركزت الحصة التدريبية علي الجوانب الفنية والتكتيكية ، عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية ، ثم طبق المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية علي جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب الحصة التدريبية بتدريبات فنية على جزء من الملعب.
وتابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل ومعالي السفير الأستاذ عبدالله الغريري ، ومدرب المنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد.
وتوجه اللاعبون فور نهاية المران لمقر إقامتهم؛ تأهباً لخوض مواجهة "الوداد" غداً السبت على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وذلك ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2022.
ويتأهل الفائز من مباراة الوداد والهلال ليتقابل في الدور قبل النهائي مع فلامينغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادورس لأميركا الجنوبية.