وسط أنظار إيرفي رينارد.. الهلال ينهي استعداداته لمواجهة الوداد في كأس العالم

وقد تركزت الحصة التدريبية علي الجوانب الفنية والتكتيكية ، عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية ، ثم طبق المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية علي جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب الحصة التدريبية بتدريبات فنية على جزء من الملعب.