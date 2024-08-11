مركز حائل حلّ ثانيًا والطائف ثالثًا.. نادي جدة يتوّج بلقب بطولة المملكة لكرة القدم للصم

توّج نادي جدة للصمّ كبطل لبطولة المملكة لكرة القدم للصمّ، والتي اختتمت اليوم على ملعب عرقة بمدينة الرياض.
وتَوَّج رئيسُ الاتحاد السعودي لرياضة الصمّ الدكتور سعيد القحطاني، أصحابَ المراكز الأولى في البطولة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله العيسى، ومنسوبي الاتحاد؛ حيث تمّ تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأوّل نادي جدة للصمّ، وتسليم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني مركز حائل للصمّ، وتسلم لاعبو مركز الطائف الميداليات البرونزية بعد حصولهم على المركز الثالث.
وتمّ تكريم أفضل اللاعبين في البطولة؛ حيث حصل حارس مرمى نادي جدة للصمّ ياسر آدم جبريل على جائزة أفضل حارس في البطولة، وحصل لاعب مركز الطائف للصمّ عبدالله محمد الجيد على جائزة أفضل لاعب، وتوج بلقب هداف البطولة لاعب مركز حائل منصور رابح سالم بعد تصدره قائمة الهدافين بخمسة أهداف.