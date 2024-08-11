مركز حائل حلّ ثانيًا والطائف ثالثًا.. نادي جدة يتوّج بلقب بطولة المملكة لكرة القدم للصم

وتَوَّج رئيسُ الاتحاد السعودي لرياضة الصمّ الدكتور سعيد القحطاني، أصحابَ المراكز الأولى في البطولة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله العيسى، ومنسوبي الاتحاد؛ حيث تمّ تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأوّل نادي جدة للصمّ، وتسليم الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني مركز حائل للصمّ، وتسلم لاعبو مركز الطائف الميداليات البرونزية بعد حصولهم على المركز الثالث.