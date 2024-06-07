القادسية يتفق مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون

أنهى مسؤولو نادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي الاتفاق مع ألكسندر لاكازيت، لاعب ليون الفرنسي؛ للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الرياضية".
ووفقًا للصحيفة، فإنه لم يتبقَّ على إتمام الصفقة سوى موافقة النادي الفرنسي على بيع اللاعب بعد أن تم الاتفاق بشكل كامل بين القادسية ولاكازيت.
وذكرت أن العقد المبرم بين الطرفين سيكون لمدة عامَين، مع عام إضافي ثالث في حال رغب الطرفان في ذلك، وإذا تمت الصفقة سيلتحق لاكازيت بمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
يُشار إلى أن لاكازيت انضم إلى قائمة منتخب فرنسا الأولمبي تحت قيادة المدير الفني تييري هنري استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو و10 أغسطس.
الجدير ذكره أن المهاجم الفرنسي انضم إلى صفوف ليون للمرة الثانية عام 2021 بعد مغادرته نادي أرسنال الإنجليزي، وينتهي عقده في يونيو 2025.