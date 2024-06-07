القادسية يتفق مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون

وذكرت أن العقد المبرم بين الطرفين سيكون لمدة عامَين، مع عام إضافي ثالث في حال رغب الطرفان في ذلك، وإذا تمت الصفقة سيلتحق لاكازيت بمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.