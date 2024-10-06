الأخضر الشاب يعسكر في الأحساء استعدادًا لمواجهة الصين "وديًا" يومي 11 و14 أكتوبر

وقد استدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 27 لاعبًا للمشاركة في المعسكر، وأسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد الحكيم، سلطان العيسى، نواف الغليميش، سعود هارون، صالح برناوي، سعود التمبكتي، حسن المسلم، منتظر الشقاق، عواد أمان، خالد الرماح، بسام هزازي، مهدي العبود، علي الحسين، يوسف الحنيفيش، حسين آل طه، رامز العطار، زياد الغامدي، فرحة الشمراني، سعود آل ريحان، حسين الرقواني، سعد حقوي، عمار اليهيبي، علي المهداوي، فيصل بن نحيت، وثامر الخيبري.